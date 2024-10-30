Штангист Кутья стал 17-м несовершеннолетним российским спортсменом, наказанным за допинг

17-летний российский штангист Глеб Кутья получил дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В допинг-пробе спортсмена из Ростовской области обнаружили метилгексанамин. Его дисквалификация рассчитана на один год с зачетом отбытого срока временного отстранения и истечет в декабре 2024 года.

Кутья стал 17-м российским несовершеннолетним спортсменом, дисквалифицированным за употребление допинга.