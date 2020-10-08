Шесть российских тяжелоатлетов дисквалифицированы за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба организации.

В их число вошли бронзовый призер Игр-2012 32-летний Руслан Албегов, 28-летняя чемпионка мира Тима Туриева, а также вице-чемпион мира 38-летний Дмитрий Лапиков, вице-чемпионы Европы 29-летняя Юлия Коновалова, 32-летний Максим Шейко и 28-летний Егор Климонов.

В августе 2019 года россияне были временно отстранены на основании данных Московской антидопинговой лаборатории.

У тяжелоатлетов дисквалификации составляют разные сроки:

Албегов — 4 года (21 ноября 2017 — 21 ноября 2021)

Климонов — 4 года (9 декабря 2017 — 9 декабря 2021)

Коновалова — 4 года (9 декабря 2017 — 9 декабря 2021)

Лапиков — 8 лет (2 августа 2018 — 2 августа 2026)

Туриева — 4 года (9 декабря 2017 — 9 декабря 2021)

Шейко — 6 лет (9 декабря 2017 — 9 декабря 2023)