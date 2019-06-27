Сергей Петров стал чемпионом России

Сергей Петров победил на чемпионате России в Новосибирске. В категории до 73 кг он показал результат 317 кг (147 + 170). Вторым стал Александр Егоров (309 кг), замкнул тройку Кирилл Мусохранов (304 кг).

В категории до 67 кг победил Максим Коноплев (296 кг). Второе место занял Станислав Лаптев (271 кг), третье – Денис Исаков (264 кг).

В соревнованиях женщин в категории до 71 кг победу одержала Анастасия Анзорова (221 кг), второй стала Алла Кайтукова (202), третьей – Виктория Достовалова (198).