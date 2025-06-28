Тяжелая атлетика
28 июня, 19:54

Сборная России стала победителем Кубка сильнейших спортсменов по тяжелой атлетике в Москве

Игнат Заздравин
Корреспондент

Сборная России выиграла «Кубок сильнейших спортсменов» по тяжелой атлетике, который проходил в Москве с 26 по 28 июня.

В соревнованиях принимали участие спортсмены из России, Белоруссии, Венесуэлы и Кубы.

Россияне выиграли 16 медалей — 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Второе место в общем зачете заняла сборная Белоруссии с 11 (2-5-4) медалями. Третьими стали кубинцы, на счету которых одно золото. Венесуэльские спортсмены по разу добыли серебряную и бронзовую медали.

  • Sergey Sparker

    Сильнейших? Это как понимать? Сильнейшие где? В какой деревне?

    28.06.2025

