Сборная России по тяжелой атлетике в начале мая выступит на соревнованиях в Белоруссии
Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что российская национальная сборная по тяжелой атлетике со 2 по 7 мая планирует выступить на международном турнире в Белоруссии.
«Со 2 по 7 мая планируется выезд на международный турнир в Белоруссию. Естественно, что перед соревнованиями запланированы спортивные сборы для членов наших команд, которые пройдут на тренировочных базах в Сочи и подмосковной Рузе», — приводит слова Агапитова ТАСС.
Турнир пройдет в Могилеве. Соревнования сильнейших штангистов стран СНГ примет с 5 по 9 августа Гродно.
Источник: https://tass.ru/sport/17535731
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