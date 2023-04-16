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Сегодня, 10:07

Сборная России по тяжелой атлетике в начале мая выступит на соревнованиях в Белоруссии

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил, что российская национальная сборная по тяжелой атлетике со 2 по 7 мая планирует выступить на международном турнире в Белоруссии.

«Со 2 по 7 мая планируется выезд на международный турнир в Белоруссию. Естественно, что перед соревнованиями запланированы спортивные сборы для членов наших команд, которые пройдут на тренировочных базах в Сочи и подмосковной Рузе», — приводит слова Агапитова ТАСС.

Турнир пройдет в Могилеве. Соревнования сильнейших штангистов стран СНГ примет с 5 по 9 августа Гродно.

Источник: https://tass.ru/sport/17535731
Сборная России по тяжелой атлетике
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