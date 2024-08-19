РУСАДА дисквалифицировало за допинг чемпиона России 2022 года по тяжелой атлетике Балаева

РУСАДА дисквалифицировало чемпиона России-2022 по тяжелой атлетике Хас-Магомеда Балаева на два года за применение допинга, сообщает пресс-служба организации.

В организме спортсмена было обнаружено запрещенное вещество метаболит метандиенона.

Кроме того, дисквалификацию получили Анастасия Вебер (пять лет) и Дарья Коптенко (четыре года), представляющие пауэрлифтинг. На два года была отстранена от соревнований штангистка Софья Быкадорова.

24-летний Балаев является серебряным призером первенств России 2020 и 2021 годов.