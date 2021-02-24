Румынскую федерацию тяжелой атлетики могут отстранить из-за допинга

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) призвало дисквалифицировать Румынскую федерацию тяжелой атлетики из-за массового нарушения антидопинговых правил, сообщает официальный сайт ITA. Организация направила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) просьбу приостановить деятельность румынской федерации.

В 2019 году перепроверка проб пятерых тяжелоатлетов из Румынии за 2012 год дала положительный результат. В ноябре 2020 года результаты четверых, принимавших участие в Олимпиаде в Лондоне, были аннулированы. В их число вошли Флорин Кроитору, Габриэль Синкраян, Рэзван Мартин и Роксана Кокос. Еще одним тяжелоатлетом стал Мариус Данчу, который уже был дисквалифицирован в 2012 году.

Мартин на Играх в Лондоне взял бронзу, Кокос — серебро.