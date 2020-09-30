Российской спортсменке пришлось доказывать в аэропорту, что она женщина

Шестикратная чемпионка мира по пауэрлифтингу Анна Тураева рассказала, что на днях ей пришлось доказывать в аэропортах принадлежность к женскому полу. По словам спортсменки, ее не хотели пускать на рейс, поскольку не верили, что она женщина.

«Хочу поделиться с вами тем ужасом, которым произоше?л со мнои? вчера, — написала Тураева в Instagram. — Я имею твердыи? характер, и меня ничего не может смутить. Но бывают люди разные, и реагируют тоже по-разному.

Вчера я перелетала транзитом из Питера в Москву и из Москвы в Краснодар.

На проходнои? меня отказались пропускать ссылаясь на то, что у меня в паспорте, в графе «пол» написано «ж».

Это было унизительно, при всеи? очереди меня отчитывали как малолетку с вопросами интимного характера. Интересуясь, в роли кого я по жизни и в постели.

При этом я не позволила себе ни малеи?шеи? грубости и старалась решить ситуацию. Вся очередь наблюдала за этои? анархиеи?, и я ощущала себя максимально беспомощнои? в данной ситуации.

И я, как пятилетний ребенок, пыталась доказать, что я женщина.

Пытались объяснить почему все так, и что они неправы! Будто бы в этом была какая-то необходимость! Я сделала все, что от меня зависело, чтоб они наконец поверили в мою природу! И свершилось чудо! Меня пропустили на рейс.

Но на этом все не закончилось. Прилетев в Москву, я попала в ещё более плохую ситуацию, где меня уже встретили с агрессией. И мне стало искренне

обидно и страшно.

Мне казалось, что я преступница или еще того хуже. Ни капли уважения, никакого чувства такта, и я уже не говорю о субординации.

Обращаюсь к компании: я трудилась всю свою молодость и получала первые места на чемпионатах мира, работая кровью и потом для своей страны, не для того, чтоб в итоге со мной поступали вот так!"