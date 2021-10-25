Российский тяжелоатлет Бочков отстранен из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

Бронзовый призер чемпионата Европы по тяжелой атлетике Родион Бочков подозревается в нарушении антидопинговых правил и временно отстранен от соревнований.

Как сообщает Международное агентство допинг-тестирования, Бочков отстранен на основании данных московской лаборатории. В допинг-пробе тяжелоатлета, которая была взята в 2012 году, обнаружен стероидный метаболит дегидрохлорометил-тестостерон.

28-летний Бочков является чемпионом мира (2013) и Европы (2012) среди юниоров, серебряным призером летней Универсиады (2017) и бронзовым призером чемпионата Европы-2019.