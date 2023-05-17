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Российские тяжелоатлеты с нейтральным статусом должны выступать только в однотонной серой форме

Алина Савинова
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Российские и белорусские тяжелоатлеты, получившие нейтральный статус от Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), должны выступать на соревнованиях только в однотонной серой форме.

«Спортсмены и вспомогательный персонал спортсменов должны носить нейтральную униформу, одежду и облачение. Они должны быть однотонными, однотонно-серого цвета (без рисунков). На них не должно быть никаких надписей, включая любые аббревиатуры, относящиеся к России или Белоруссии, и/или каких-либо национальных эмблем, символов или логотипов, а также каких-либо обозначений или рисунков, которые могут быть восприняты как относящиеся к соответствующей стране или национальной федерации, а также каких-либо надписей, знаков или маркировок, которые могут понимать как отсылку к войне и ее поддержку», — приводит ТАСС слова регламента участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой IWF.

12 мая исполнительный комитет Международной федерации тяжелой атлетики разрешил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. 17 мая сообщалось, что российские и белорусские тяжелоатлеты, нарушившие условия нейтрального статуса на международных турнирах, могут быть оштрафованы на 5 тысяч долларов.

Источник: https://tass.ru/sport/17765223
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