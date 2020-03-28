Российские тяжелоатлеты покидают базу в Рузе, которую закроют из-за коронавируса

Сборная России по тяжелой атлетике из-за пандемии коронавируса вынуждена досрочно прервать тренировочный процесс и покинуть базу в подмосковной Рузе, сообщает ТАСС.

— Вышел приказ, что с 29 марта из-за коронавируса все базы должны быть закрыты. Поэтому мы разъезжаемся по домам, хотя должны были находиться на сборе до 5 апреля. Большая часть уехала вчера, оставшиеся — сегодня и завтра утром, — главный тренер мужской национальной команды Олег Писаревский.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 601 478 человек. Умерших — 27 862, выздоровевших — 131 826. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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