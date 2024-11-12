Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 11:10

Российские штангисты пропустят чемпионат мира в Бахрейне

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил, что российские тяжелоатлеты не смогут выступить на чемпионате мира, который пройдет с 4 по 14 декабря в Бахрейне.

«Российские спортсмены вынуждены будут пропустить ближайший чемпионат мира, так как не имеют допуска. Есть определенные планы, как вести с международной федерацией тяжелой атлетики (IFW) здоровый и уважительный диалог, я сейчас не очень хотел бы раскрывать детали, но у международного сообщества есть определенное недовольство политикой нашей федерации», — цитирует Василенко ТАСС.

С марта 2022 представители России отстранены от участия в международных соревнованиях. Чтобы выступить на чемпионате мира-2024 россияне должны были получить нейтральный статус, от которого уже отказывались в прошлом году. Срок подачи заявок на турнир истек 6 ноября.

Источник: ТАСС
Читайте также
ФСБ пресекла попытку теракта по заданию СБУ на ж/д путях около Балаклавской ТЭС
Денис Казанский рассказал удивительную историю про аутсайдера АПЛ «Ипсвич»
В ВТБ выявили новую схему мошенников для взлома аккаунтов на госсервисах
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
СМИ допустили массовую депортацию мигрантов в первый день президентства Трампа
СКА уступил «Авангарду» и потерпел пятое поражение подряд
Популярное видео
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Что будет с «Ладой»?
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА проиграл в четвертый раз подряд
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Агапитов: «Мы передаем следующему руководству сильную федерацию тяжелой атлетики»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости