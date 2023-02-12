Российские штангисты примут участие в Открытом чемпионате Белоруссии

Главный тренер женской сборной России Геннадий Аниканов сообщил, что российские тяжелоатлеты выступят на Открытом чемпионате Белоруссии, который пройдет 2-7 мая в Могилеве.

«Основная команда после Кубка России будет готовиться к чемпионату Белоруссии, который пройдет в начале мая, нас уже пригласили организаторы. И очень серьезный турнир нас будет ожидать в августе. Это соревнования стран СНГ, которые также пройдут в Белоруссии. И если решится вопрос с Азией, то в конце сентября поедем в Китай на Азиатские игры», — приводит ТАСС слова Аниканова.

Кубок России по тяжелой атлетике проходит в Грозном и завершится 13 февраля.

С 4 по 10 августа в Гродно состоятся II Игры стран СНГ, Азиатские игры будут проведены в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.