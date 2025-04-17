Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

17 апреля, 18:05

Россиянка Гусалова выиграла серебро на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Россиянка Зарина Гусалова заняла второе место на чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Турнир проходит в Кишиневе.

20-летняя спортсменка, выступающая в весовой категории до 71 кг, показала лучший результат в рывке (110 кг) и третий в толчке (131 кг). В сумме она набрала 241 кг.

Золото завоевала исландка Ейглоу Фанндаль Стюрлюдоуттир — 244 кг (109+135). Бронзовой призеркой стала белоруска Сюзанна Володько — 236 кг (102+134).

Российские и белорусские атлеты выступают на турнире под нейтральным флагом.

Читайте также
The Athletic: Панарина обвиняли в сексуальном насилии в США
"Химки" в хаосе. Зарплатный бунт игроков продолжается, работу с новым тренером саботируют, против «Зенита» может выйти дубль, идут разговоры о снятии с чемпионата
Мирра Андреева проиграла Екатерине Александровой на турнире в Штутгарте
В Сербии новым премьером стал профессор медицины. Что нужно знать
Епископ Маркел рассказал подробности задержания в аэропорту Кишинева
Лавров и Рубио обсудили по телефону конфликт на Украине
Популярное видео
Изменения в тренерском штабе СКА
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«Динамо» (Москва) — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Кто заменит Илью Воробьева в ЦСКА?
«Астон Вилла» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Химки» — «Крылья Советов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Краснодар»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Факел»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Локомотив»: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
Березкин может уехать в НХЛ, Демидов забил за «Монреаль»
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 24-й тур, видеообзор матча
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Хет-трик форварда «Спартака», поражение «Авангарда» в Ярославле
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Скончался тренер сборной России по тяжелой атлетике Вадим Карпов

Тренер сборной назвал отличным выступление Гусаловой на чемпионате Европы по тяжелой атлетике

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости