6 мая, 09:21

Россияне Мянд и Груздова стали медалистами молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российские тяжелоатлеты Георгий Мянд и Мария Груздова стали бронзовыми медалистами молодежного чемпионата мира по тяжелой атлетике в Лиме.

Мянд стал третьим в весовой категории свыше 109 кг с результатом 382 кг по сумме двух упражнений (175 кг в рывке и 207 кг в толчке). Россиянин уступил первые места иранцам Хамидзреу Мохаммадитанхе и Таха Немати Могаддаму.

Груздова показала результат 242 кг (108+134) и завоевала бронзу в весовой категории до 87 кг. Первой стала Анамджан Рустамова из Туркмении, второй — мексиканка Ванесса Эрнандес.

Штангистка Кузьминова установила 2 мировых рекорда и выиграла юниорский чемпионат мира в Перу

Варвара Кузьминова: «Главная медаль — олимпийская. Маленькими шажками идем к этой цели»

