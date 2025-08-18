Тяжелая атлетика
18 августа, 10:25

Романова рассчитывает выступить на чемпионате мира по тяжелой атлетике

Алина Савинова

Российская тяжелоатлетка Анастасия Романова надеется принять участие в чемпионате мира в Норвегии. Соревнования пройдут со 2 по 11 октября.

«Рассчитываю выступить на чемпионате мира, уже были поданы списки спортсменов на участие в этих соревнованиях. Апрельский чемпионат Европы в Молдавии я была вынуждена пропустить, так как нам сразу сказали, что кто относится к ЦСКА, тот не будет допущен», — приводит ТАСС слова Романовой.

Также спортсменка ответила на вопрос о том, как пережила четырехлетнее отстранение россиян от международных турниров.

«Я уже не одну Олимпиаду пропустила, в 2016 году нас до последнего тянули с допуском на Игры в Бразилии, но в итоге не пустили. Самое тяжелое, я наверное, уже прошла, а сейчас надо просто наслаждаться процессом», — добавила она.

33-летняя Романова выступает в весовой категории до 69 кг. Она является двукратной чемпионкой Европы, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года, а также шестикратной победительницей чемпионатов России.

Источник: ТАСС
Анастасия Романова
