Пятикратная чемпионка мира Каширина исключена из национального пула тестирования

Пятикратная чемпионка мира Татьяна Каширина, бронзовый призер Лондона-2012 Руслан Албегов и двукратный чемпион мира Артем Окулов исключены из национального регистрируемого пула тестирования РУСАДА, cообщается на официальном сайте Федерации тяжелой атлетики России.

Также пул покинули чемпионка мира Тима Туриева, двукратные чемпионы Европы Олег Чен и Анастасия Романова, Анна Зубко, Георгий Купцов, Александр Матюшин, Ваник Мкртумян, Чингиз Могушков, Диана Мстиева, Любовь Мышова, Константин Росшупкин, Размик Унанян.

Однако позже ФТАР отметила, что это стандартная процедура. — Список обновляется ежегодно, — cообщили «РИА «Новости» со ссылкой на организацию.