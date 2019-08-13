Пять российский штангистов временно отстранены за допинг

Пять российский штангистов временно отстранены за нарушений антидопинговых правил, информирует пресс-служба Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Данные получены из Московской антидопинговой лаборатории. Имена отстраненных спортсменов не разглашаются.

Ранее гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что база данных Московской антидопинговой лаборатории после изъятия находится в обработке у ВАДА, а часть информации передана в международные федерации.

Напомним, РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.