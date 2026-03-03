Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Александр Чепиков погиб в ходе СВО

Мастер спорта международного класса, многократный призер национальных первенств Александр Чепиков погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщается на сайте Брянского государственного училища олимпийского резерва (БГУОР), воспитанником которого являлся спортсмен.

В училище выразили соболезнования и отметили, что Чепиков вдохновил многих юных спортсменов на достижения и остался в их сердцах как человек редкой доброты.

Чепиков был одним из сильнейших тяжелоатлетов Брянской области. На его счету серебряная медаль чемпионата России 2013 года, а также две бронзы турниров 2010 и 2016 годов. В 2012 году он становился победителем первенства России среди юниоров и серебряным призером молодежного первенства Европы. Его рекордные результаты — рывок 190 килограммов и толчок 230 килограммов — до сих пор остаются непревзойденными в регионе.

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