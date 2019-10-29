Призер чемпионата Европы Минасидис отстранен на 4 года за допинг

Двукратный призер чемпионатов Европы по тяжелой атлетике кипрский штангист Димитрис Минасидис дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует сайт Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

В допинг-пробе 30-летнего спортсмена, взятой в соревновательный период, обнаружены следы запрещенного вещества GW501516. Срок отстранения отсчитывается с 10 января 2018 года до 10 января 2022-го.

Минасидис завоевал серебро (в 2012 году) и бронзу (в 2009) на чемпионатах Европы в весовой категории до 62 кг.