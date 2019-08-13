Президент IWF: "Мы не сомневались в правильности решения по российским атлетам"

Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян - об отстранении российских атлетов по делу о допинге.

- Мы не показывали никаких сомнений при принятии абсолютно правильных решений, - цитирует Аяна АР. - В то время как как IWF очень многое сделала, чтобы начать новую светлую главу в истории нашего спорта, мы сделаем все возможное, чтобы добиться справедливости в случаях с допинговым прошлым.

Сегодня стало известно, что пять российских штангистов временно отстранен после проверки данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Это двукратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпиады-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призер чемпионатов мира и двукратный чемпион Европы Давид Беджанян, трехкратный серебряный призер ЧМ и двукратный чемпион Европы Олег Чен, а также чемпион России Егор Климонов.

В прошлом месяце Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) сообщило, что по итогам предварительной проверки допинг-проб из Московской лаборатории выявлены около 300 спортсменов с подозрительными допинг-пробами.

Напомним, РУСАДА в 2018 году было восстановлено в правах, одним из условий восстановления была передача данных Московской лаборатории.