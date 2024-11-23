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Президент Федерации тяжелой атлетики России примет участие в работе конгресса IWF

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Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко примет участие в работе конгресса Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), который пройдет 4 декабря в Манаме.

«Я собираюсь поехать на конгресс IWF в Бахрейне, — цитирует ТАСС Василенко. — Там я планирую встретиться с руководителями международной и европейской федераций, чтобы обсудить с ними вопросы, касающиеся российской тяжелой атлетики».

Василенко занял пост президента ФТАР 10 ноября.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира — 2023 и Олимпиаду в Париже.

Источник: ТАСС
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