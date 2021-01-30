Дмитрий Петров стал 30-м российским тяжелоатлетом, кто в настоящее время отбывает дисквалификацию за употребление анаболических веществ, информирует ТАСС 30 января. Об этом свидетельствуют материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Петров был дисквалифицирован на четыре года, отстранение отсчитывается с 21 мая 2020 года. Решение о наказании было принято Федерацией тяжелой атлетики России 25 января.

Всего в настоящее время отбывают дисквалификацию за нарушения антидопинговых правил 44 российских тяжелоатлета (30 — за анаболики, четверо — за использование пептидных гормонов или гормонов роста, по два — за отказ от сдачи допинг-тестов, фальсификацию, употребление мельдония, по одному — за нарушение правил доступности, использование глюкокортизоидов, нарушение правил участия в соревнованиях, а также за использование стимуляторов, запрещенных в соревновательный период).