Сегодня, 12:18

Жуков: «Лед тронулся в вопросе допуска россиян»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков отреагировал на обращение Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вернуть российских спортсменов.

Глава EWF Астрит Хассани призвал не только к отмене нынешнего статуса AIN для российских и белорусских спортсменов, но и к тому, чтобы МОК твердо и публично взял на себя обязательство ни при каких обстоятельствах никогда больше не предоставлять такой статус ни одной стране.

«Заявление главы Европейской федерации тяжелой атлетики — это хороший знак для нас. Некоторые международные федерации начинают принимать правильные решения и подают пример остальным. Восстановлены в правах наши паралимпийцы, борцы практически в полном составе выступали на чемпионате мира, шахматисты. Можно сказать, что лед тронулся в вопросе допуска россиян. Надо, чтобы и остальные федерации подтягивались. Думаю, что близок глобальный допуск российских спортсменов. Во многом это будет зависеть от решения МОК по восстановлению Олимпийского комитета России», — сказал Жукова «ВсеПроСпорт».

Источник: vseprosport.ru
Александр Жуков
МОК
