Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 12:40

Отстраненный за допинг казахстанский тяжелоатлет Седов скончался в возрасте 35 лет

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тяжелоатлет Владимир Седов найден мертвым в своем доме, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Sputnik Казахстан. Спортсмену было 35 лет.

«Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружено. Согласно показаниям родных, мужчина покончил с собой», — заявили в полиции Жетысуской области.

Седов четыре раза становился чемпионом Казахстана, а также занял четвертое место на Олимпийских играх 2008 года в Пекине. В 2009 году атлет стал чемпионом Мира. В 2016 году в допинг-пробах Седова, взятых на Играх в Пекине, обнаружили анаболический стероид станозолол.

Спортсмена дисквалифицировали на восемь лет (до 1 августа 2024 года), а его результаты с 2008 по 2016 год были аннулированы.

Источник: РИА Новости
0
Читайте также
Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами
Вяхирева не вошла в число лауреатов сезона в европейском гандболе
Роман Костомаров опубликовал видео тренировки с протезами
Политолог назвал военный мятеж попыткой разрушить единство России
Корабль и надежды: как прошел праздник «Алые паруса – 2023»
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агапитов рассказал, что МОК скрыл доклад Макларена о коррупции в тяжелой атлетике
Новости
RSS RSS
Все новости