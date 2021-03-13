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Допинг

Отстраненная штангистка Каширина вошла в новый пул тестирования международной федерации

09:46

Пятикратная чемпионка мира по тяжелой атлетике Татьяна Каширина включена в новый пул допинг-тестирования Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), сообщает ТАСС.

Помимо Кашириной, в список вошли еще 12 атлетов: Артур Бабаян, Родион Бочков, Хетаг Хугаев, Егор Климонов, Илья Лунин, Тимур Наниев, Сергей Петров, Дарья Рязанова, Антоний Савчук, Кристина Соболь, Татьяна Тыдыякова и Мария Вострикова.

В декабре 2020 года сообщалось, что Каширину подозревают в нарушении антидопинговых правил. Она была отстранена от соревнований на основании данных базы московской антидопинговой лаборатории за период с 2012 по 2015 год.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10895903

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