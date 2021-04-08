Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов скончался на 81-м году жизни

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Виктор Куренцов 7 апреля скончался на 81-м году жизни, сообщил глава Одинцовского городского округа Московской области Андрей Иванов.

«Скончался Виктор Григорьевич Куренцов. Буквально на днях он отметил 80-летие и такое печальное известие. Мои соболезнования родным и близким. Вечная память», — написал в своем Instagram Иванов.

Куренцов стал чемпионом Игр в 1968 году. Он также является серебряным призером Олимпиады 1964 года, шестикратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, девятикратным чемпионом СССР. За время карьеры установил 26 мировых рекордов.