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12 сентября 2025, 14:30

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Чемеркин умер в 53 года

Руслан Минаев

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался в возрасте 53 лет.

«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Человек-эпоха, человек-легенда. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в Telegram-канале.

Чемеркин выигрывал золото Олимпиады-1996, а также бронзу Сиднея-2000. На его счету также четыре золота чемпионатов мира и два золота — чемпионатов Европы.

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