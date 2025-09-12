Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Чемеркин умер в 53 года

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин скончался в возрасте 53 лет.

«Невосполнимая утрата для всего тяжелоатлетического мира. Человек-эпоха, человек-легенда. Федерация тяжелой атлетики России выражает искренние соболезнования родным и близким Андрея Ивановича. Скорбим вместе с вами», — говорится в заявлении Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) в Telegram-канале.

Чемеркин выигрывал золото Олимпиады-1996, а также бронзу Сиднея-2000. На его счету также четыре золота чемпионатов мира и два золота — чемпионатов Европы.