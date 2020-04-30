Олимпийский чемпион Нурудинов дисквалифицирован за допинг

Олимпийский чемпион Руслан Нурудинов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тяжелой атлетики. Спортивный арбитражный суд в мае 2019 года признал представителя Узбекистана виновным в нарушении правил на Олимпиаде-2012 в Лондоне по результатам перепроверки допинг-проб.

В его анализах был обнаружен туринабол. Дисквалификация 28-летнего тяжелоатлета отсчитывается с 18 декабря 2018 года и продлится до 17 декабря 2020-года.

На Олимпиаде-2016 он завоевал золотую медаль и установил олимпийский рекорд в толчке (237 кг).