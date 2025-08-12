Окулов выиграл чемпионат России по тяжелой атлетике

Артем Окулов одержал победу на чемпионате России по тяжелой атлетике 2025 года в весовой категории до 89 кг.

По сумме двух упражнений 31-летний спортсмен показал результат 351 кг (155 кг в рывке + 196 кг в толчке). Окулов стал пятикратным чемпионом России. Ранее он выигрывал соревнования в 2014, 2017, 2022 и 2024 годах.

Второе место в весовой категории до 89 кг занял Рамзан Джанхотов (350 кг; 160+190). Бронзу завоевал Шамиль Аммаев (342 кг; 154+188).

Чемпионат России по тяжелой атлетике проходит с 10 по 13 августа в Санкт-Петербурге.