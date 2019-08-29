Объявлен состав мужской сборной России по тяжелой атлетике на чемпионат мира

Назван состав мужской сборной России по тяжелой атлетике на чемпионат мира. Турнир пройдет в Таиланде с 18 по 27 сентября, медали будут разыграны в десяти весовых категориях, сообщает ТАСС.

В состав команды включены Сергей Петров (до 73 кг), Виктор Гетц (до 81 кг), Роман Чепик (до 89 кг), Хетаг Хугаев, Артур Бабаян (до 96 кг), Александр Кибанов (до 102 кг), Родион Бочков, Тимур Наниев (до 109 кг) и Антоний Савчук (свыше 109 кг).

Россия не будет представлена в трех легчайших весовых категориях.