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Сегодня, 15:07

Валуев о возможном допуске тяжелоатлетов на международные соревнования: «Скучно им без нас»

Константин Белов
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену.

«Скучно им без нас, без наших спортсменов. А потом они без МОК на своих чемпионатах обойдутся. Но будут топить за нейтральный статус. Такая политика отмены России», — сказал Валуев «СЭ».

4 декабря глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

Сборная России по тяжелой атлетике
Николай Валуев
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