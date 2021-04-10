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Наниев завоевал бронзовую медаль чемпионате Европы

19:22

Россиянин Тимур Наниев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 109 кг на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве.

Его результат 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке).

Первое место занял украинец Дмитрий Чумак — 407 кг (181+226). Вторым стал болгарин Христо Христов — 406 кг (186+220).

Еще один россиянин Хас-Магомед Балаев занял восьмое место — 381 кг (175+206).

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