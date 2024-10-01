Штанга весом 390 кг упала на пауэрлифтера в турнире в Оренбурге

В ходе соревнований по пауэрлифтингу в Оренбурге произошел несчастный случай с падением штанги на одного из спортсменов.

Спортивный снаряд весом 390 кг придавил Павла Шипулова из Тобольска.

Пауэрлифтер пытался взять рекордный вес турнира, но не смог удержать штангу. Ему удалось опустить ее себе на живот, но, для того чтобы снять снаряд, потребовалась посторонняя помощь.

По словам Шипулова, у него выскользнула кисть во время исполнения подъема, а подстраховка не сработала. Сам спортсмен не пострадал.