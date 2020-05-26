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Мужская и женская сборные России по тяжелой атлетике отказались от июньских сборов

12:28
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Мужская и женская команды России приняли решение отказаться от проведения июньского сбора в Рузе, чтобы не подвергать спортсменов риску заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

Первоначально планировалось начать сбор в Рузе 7 июня, однако затем было принято решение отказаться от него, — отметил главный тренер мужской сборной России по тяжелой атлетике Олег Писаревский. — Мы руководствовались, прежде всего, заботой о здоровье спортсменов, которых не хотим лишний раз подвергать риску заражения коронавирусом. Решение об отказе от июньских сборов было принято совместно Федерацией тяжелой атлетики России и главными тренерами мужской и женской сборных.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/8564073

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