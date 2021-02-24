МОК может исключить тяжелую атлетику из олимпийской программы

Тяжелая атлетика может быть исключена из программы соревнований на Олимпиаде, если Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) будет и дальше игнорировать требования Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом со слов президента МОК Томаса Баха сообщил директор по связям с общественностью Кристиан Кло.

«Если наша обеспокоенность не будет устранена, то встанет вопрос участия в Олимпиаде в Париже и в дальнейших», — цитирует Кло президента МОК Томаса Баха.

В прошлом декабре МОК объявил о сокращении квот для тяжелой атлетики на Играх-2024 в Париже. Согласно решению комитета, на Олимпиаде в столице Франции смогут соревноваться только 120 штангистов, в то время как на Играх в Токио летом 2021 года — 196.