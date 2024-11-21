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Сегодня, 11:10

Международная федерация тяжелой атлетики заявила о важности сотрудничества с Россией

Камила Абдурахманова
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) заявила, что рассчитывает на укрепление сотрудничества с Федерацией тяжелой атлетики России (ФТАР) после того, как к управлению ФТАР пришел Дмитрий Василенко.

«Мы приветствуем избрание нового президента Федерации тяжелой атлетики России и адресуем наши самые искренние пожелания успехов господину Дмитрию Василенко. Мы надеемся на сотрудничество с ним в будущем. Как и все наши национальные федерации-члены, мы уверены в плодотворной работе с новым руководством Федерации тяжелой атлетики России в ближайшие годы.

У нас всегда были открыты двери для наших федераций-членов, и Россия, конечно, не является исключением из этого правила. Мы надеемся вскоре встретиться с господином Василенко и обсудить пути укрепления нашего сотрудничества», — приводит слова IWF ТАСС.

Василенко занял пост президента ФТАР 10 ноября. Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах.

Источник: ТАСС
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