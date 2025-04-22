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Сегодня, 10:11

Международная федерация тяжелой атлетики в шесть раз усилила контроль за россиянами

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) шестикратно увелчила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В пул допинг-тестирования вошли Хас-Магомед Балаев, Исмаил Гаджибеков, Мария Груздова, Зарина Гусалова, Егор Климонов и Евгения Гусева. Ранее в нем находилась только последняя.

Пятеро из них приняли участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Молдавии, который завершился на прошлой неделе.

Источник: ТАСС
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