Международная федерация тяжелой атлетики в шесть раз усилила контроль за россиянами

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) шестикратно увелчила представительство российских спортсменов в своем пуле допинг-тестирования, сообщает ТАСС.

В пул допинг-тестирования вошли Хас-Магомед Балаев, Исмаил Гаджибеков, Мария Груздова, Зарина Гусалова, Егор Климонов и Евгения Гусева. Ранее в нем находилась только последняя.

Пятеро из них приняли участие в чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Молдавии, который завершился на прошлой неделе.