Международная федерация тяжелой атлетики отвергла обвинения Хайо Зеппельта

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) выступила с заявлением на официальном сайте, в котором отвергает все обвинения телеканала ARD. Как отмечается, многие обвинения необоснованны, а другие уже опровергнуты.

В фильме журналиста Хайо Зеппельта говорится о том, что руководитель IWF Тамаш Аян виновен в создании культуры коррупции и сокрытии допинга в организации.

IWF шокирована и находится в смятении по поводу программы, так как она содержит много инсинуаций, необоснованных обвинений и искаженной информации, — говорится в сообщении. — Федерация категорически отрицает необоснованные и очень серьезные обвинения, выдвинутые против нее в шоу.

IWF всегда была и сейчас остается полностью соответствующей кодексу ВАДА. Она осуществляет прогрессивную и обширную антидопинговую программу, которая постоянно обновляется, включая творческие и новаторские меры.

МОК попросил Зеппельта предоставить материалы о коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики

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