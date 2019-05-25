Мексиканская легкоатлетка оспорит в CAS свою четырехлетнюю дисквалификацию

Мексиканская легкоатлетка Мария Гуадалупе Гонсалес обжаловала свою дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает AFP. 30-летняя спортсменка была отстранена на четыре года за применение анаболических стероидов, но утверждает, что запрещенные вещества попали в ее организм через зараженное мясо. Ее аргументы не были приняты во внимание, поскольку доза не соответствовала такому способу попадания в организм, к тому же в своих объяснениях Гонсалес путалась. Тем не менее, в CAS она намерена доказать свою невиновность.

Гонсалес является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года в ходьбе на 20 км, также в ее активе серебро чемпионата мира и золото командного чемпионата мира.