12 августа, 17:24

Купцов победил на чемпионате России по тяжелой атлетике в весе до 96 кг

Сергей Ярошенко

Георгий Купцов стал победителем в весовой категории до 96 кг на чемпионате России по тяжелой атлетике в Санкт-Петербурге.
Спортсмен показал результат 169 кг в рывке и 206 кг в толчке, набрав в сумме двоеборья 375 кг.

Второе место занял Михаил Подкорытов, набравший в сумме 361 кг (160+201), третьим стал Никита Хрулев (360; 155+205).

В весе до 89 кг первое место занял Артем Окулов (351; 155+196). У женщин в весе 87 кг победительницей стала Елена Качаева (229; 99+130).

Первенство России завершится 13 августа.

