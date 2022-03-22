Казахстанского тяжелоатлета Рагимова лишат золота Олимпиады-2016 из-за допинга

Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

Было установлено, что Рагимов совершил нарушение антидопинговых правил в виде использования запрещенного метода: спортсмена подозревали в замене анализа мочи.

Рагимов дисквалифицирован на 8 лет, начало срока отсчитывается с 18 января 2021 года — даты, когда спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях.

Все результаты 28-летнего Рагимова с 15 марта 2016 года будут аннулированы, спортсмен лишится всех наград за этот период, в том числе золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.