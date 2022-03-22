Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Допинг

Сегодня, 19:48

Казахстанского тяжелоатлета Рагимова лишат золота Олимпиады-2016 из-за допинга

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS).

Было установлено, что Рагимов совершил нарушение антидопинговых правил в виде использования запрещенного метода: спортсмена подозревали в замене анализа мочи.

Рагимов дисквалифицирован на 8 лет, начало срока отсчитывается с 18 января 2021 года — даты, когда спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях.

Все результаты 28-летнего Рагимова с 15 марта 2016 года будут аннулированы, спортсмен лишится всех наград за этот период, в том числе золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

Источник: https://www.tas-cas.org/en/general-information/news-detail/article/decision-rendered-by-the-cas-add-nijat-rahimov-kaz-weightlifting/
1
0
Читайте также
Как найти хорошую работу: подготовка к собеседованию и возможные ошибки
Роман с Липницкой, дружба с Туктамышевой. Кто будет защищать честь Тутберидзе на чемпионате мира, куда не пустили россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гора из «Игры престолов» победил чемпиона мира по пауэрлифтингу Эдди Холла
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости