Казахстанского тяжелоатлета Рагимова лишат золота Олимпиады-2016 из-за допинга
Казахстанский тяжелоатлет Ниджат Рагимов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда (CAS).
Было установлено, что Рагимов совершил нарушение антидопинговых правил в виде использования запрещенного метода: спортсмена подозревали в замене анализа мочи.
Рагимов дисквалифицирован на 8 лет, начало срока отсчитывается с 18 января 2021 года — даты, когда спортсмена временно отстранили от участия в соревнованиях.
Все результаты 28-летнего Рагимова с 15 марта 2016 года будут аннулированы, спортсмен лишится всех наград за этот период, в том числе золотой медали Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.
Новости
18 дек 2021 23:10
1
16 дек 2021 10:12
1
14 дек 2021 19:36
5
1 дек 2021 08:31
12