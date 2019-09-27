Каширина рассматривала возможность снятия с чемпионата мира
14:04
Россиянка Татьяна Каширина думала о том, чтобы отказаться от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.
28-летняя Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг. Данная медаль стала единственной для сборной России на турнире.
— Сложно оценивать, были травмы, вообще хотели отказаться от чемпионата мира, — цитирует ТАСС Краснова. — Мы были не готовы, думали выбрать другой квалификационный турнир (на Олимпийские игры 2020 года в Токио).
На вопрос о том, можно ли этот результат назвать успехом, Краснов ответил: «Думаю, да, потому что боролись, старались».