Каширина рассматривала возможность снятия с чемпионата мира

Россиянка Татьяна Каширина думала о том, чтобы отказаться от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

28-летняя Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг. Данная медаль стала единственной для сборной России на турнире.

— Сложно оценивать, были травмы, вообще хотели отказаться от чемпионата мира, — цитирует ТАСС Краснова. — Мы были не готовы, думали выбрать другой квалификационный турнир (на Олимпийские игры 2020 года в Токио).

На вопрос о том, можно ли этот результат назвать успехом, Краснов ответил: «Думаю, да, потому что боролись, старались».