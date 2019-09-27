Тяжелая атлетика
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Тяжелая атлетика

Каширина рассматривала возможность снятия с чемпионата мира

14:04

Россиянка Татьяна Каширина думала о том, чтобы отказаться от выступления на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Паттайе. Об этом сообщил личный тренер спортсменки Владимир Краснов.

28-летняя Каширина завоевала серебро в весовой категории свыше 87 кг. Данная медаль стала единственной для сборной России на турнире.

— Сложно оценивать, были травмы, вообще хотели отказаться от чемпионата мира, — цитирует ТАСС Краснова. — Мы были не готовы, думали выбрать другой квалификационный турнир (на Олимпийские игры 2020 года в Токио).

На вопрос о том, можно ли этот результат назвать успехом, Краснов ответил: «Думаю, да, потому что боролись, старались».

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6937525

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир