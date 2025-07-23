Четыре российских штангиста пропустят первенство Европы из-за проблем с визами

Стартовавшее 23 июля первенство Европы по тяжелой атлетике среди юношей и спортсменов до 15 лет вынуждены пропустить четыре спортсмена из-за позднего получения въездных виз в Испанию.

«Процесс получения въездных виз в Испанию для наших спортсменов и тренеров оказался как никогда сложным. Он успешно завершился только сегодня, в день, когда первые тяжелоатлеты начнут борьбу за медали на первенстве Европы в Мадриде», — цитирует ТАСС представителя Федерации тяжелой атлетики России.

Карина Мифтахова, Степан Федоров, Самир Ачмиз и Расул Шираев не успели к началу борьбы в своих весоквых категориях.

Соревнования в Мадриде будут проходить до 30 июля включительно. В российскую заявку были включены 28 спортсменов.