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Допинг

IWF не комментирует допинговые дела российских тяжелоатлетов

09:39

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказалась комментировать информацию о допинговых делах российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора IWF Атиллу Адамфи. Ранее сообщалось, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. 12 тяжелоатлетов были временно отстранены в августе, 29 новых дел было открыто по итогам проверки.

— IWF не комментирует процесс расследования, — сказал Адамфи.

В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7259697

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