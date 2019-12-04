IWF не комментирует допинговые дела российских тяжелоатлетов

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отказалась комментировать информацию о допинговых делах российских спортсменов, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора IWF Атиллу Адамфи. Ранее сообщалось, что после проверки первой части неискаженных данных московской лаборатории были открыты дела в отношении 41 российского тяжелоатлета, двух тхэквондистов, одного борца и одного каноиста. 12 тяжелоатлетов были временно отстранены в августе, 29 новых дел было открыто по итогам проверки.

— IWF не комментирует процесс расследования, — сказал Адамфи.

В августе IWF временно отстранила Руслана Албегова, Дмитрия Лапикова, Чингиза Могушкова, Адама Малигова, Магомеда Абуева, Максима Шейко, Надежду Евстюхину, Юлию Коновалову, Давида Беджаняна, Олега Чена, Егора Климонова и Тиму Туриеву.