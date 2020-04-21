Источник: чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Москве пройдет с 31 октября по 8 ноября

Сайт Inside The Games сообщил новые даты чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Москве, ссылаясь на источники, близкие к Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF).

Сообщается, что турнир пройдет с 31 октября по 8 ноября. Он должен был состояться 4-12 апреля, затем — 13-21 июня, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в третий раз.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 538 112 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 176 024 человека, выздоровело — 686 226.

По данным Роспотребнадзора на день 21 апреля в России всего зарегистрировано 52 763 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.