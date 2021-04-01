Хасан Аккус занял пост президента Европейской федерации тяжелой атлетики

Хасан Аккус стал президентом Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF). Об этом ТАСС сообщил один из делегатов выборного конгресса.

На пост также претендовали член исполкома EWF Антонио Конфлитти (Молдавия) и глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Сегодня, 1 апреля, Агапитов снялся с выборов.

Выборы проходили в смешанном формате: делегаты, находящиеся на конгрессе в Москве, голосовали с помощью бумажных бюллетеней, а те, кто не смог прилететь в Россию, отдавали голоса в онлайн-режиме.