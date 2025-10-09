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Допинг

Грузинские штангисты Давитадзе и Гиорбелидзе отстранены на четыре года за допинг

Сергей Ярошенко

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал грузинских штангистов Реваза Давитадзе и Гурами Гиорбелидзе за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС.

В пробах 26-летнего Давитадзе и 23-летнего Гиорбелидзе были обнаружены метаболиты остарина. Нарушение у Давитадзе датировано 15 августа 2023 года, у Гиорбелидзе — 7 июля 2023 года.

Обоих спортсменов дисквалифицировали на четыре года. Давитадзе сможет вернуться в спорт не ранее 29 сентября 2029 года, Гиорбелидзе — не ранее 3 сентября 2028 года.

Давитадзе является чемпионом Европы 2018 года и трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира. После решения CAS спортсмен лишится звания вице-чемпиона мира 2024 года и серебра ЧЕ-2025.

Гиорбелидзе лишат золота молодежного ЧЕ-2023 и серебра ЧЕ-2024.

Источник: ТАСС
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