Тяжелая атлетика
Новости
Олимпиада
Главная
Тяжелая атлетика

Сегодня, 14:23

Глава IWF заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры

Диана Андрющенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава Всемирной тяжелоатлетической федерации (IWF) Мохаммед Джалуд заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международные турниры.

«4 декабря на конгрессе Всемирной тяжелоатлетической федерации, проходящем в Бахрейне, президент IWF Мохаммед Джалуд поздравил Дмитрия Василенко с избранием на пост президента ФТАР и публично заявил о скором возвращении российских тяжелоатлетов на международную арену. 5 декабря будет разработана дорожная карта по допуску российских тяжелоатлетов на чемпионат Европы и первенство мира 2025 года», — написано в Telegram-канале ФТАР.

 
Дмитрий Василенко (слева) стал новым президентом ФТАР и&nbsp;сменил на&nbsp;этом посту Максима Агапитова. В российской тяжелой атлетике — внезапная смена власти. Ждать ли возвращения на мировую арену?

10 ноября Василенко был избран президентом ФТАР большинством голосов. Он сменил на этом посту Максима Агапитова, который возглавлял организацию с 2016 года.

Российские тяжелоатлеты с марта 2022 года были лишены возможности выступать на международных стартах. Из-за отказа выступать на предлагаемых IWF условиях получения нейтрального статуса россияне, в отличие от белорусов, вынуждены были пропустить чемпионат мира-2023 и Олимпиаду в Париже.

Источник: ФТАР
Читайте также
В летевшем из Иркутска в Пекин самолете произошла разгерметизация
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Федорищев против судей и агентов. Кто и что стоит за действиями губернатора Самарской области?
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Илон Маск счел шокирующей ситуацию в Южной Корее
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Популярное видео
Сергея Звягина и Антона Курьянова уволили из «Авангарда»
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
Кто такой Ги Буше, контракт Ткачева, «Спартак» и Голдобин
Алексей Кудашов объясняет последние ходы «Динамо»
«Юта» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Гол вратаря Лещука принес «Динамо» ничью в Грозном: видео
«Чикаго» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Победа «Крыльев» над «Зенитом», дубль Угальде «Краснодару»: видео голов дня
«Торпедо» — «Тюмень»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Урал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Уфа»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Уйдет ли Голдобин из «Спартака»?
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 17-го тура 30 ноября
Что происходит в «Ладе» после потрясений: специальный репортаж Шевченко
«Коламбус» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Лед тронулся? Ски-альпинисты первыми из россиян смогут отобраться на Олимпиаду-2026
Российские ски-альпинисты планируют отбираться на Олимпийские игры в Италии
Фетисов о выступлении россиян под нейтральным флагом: «Это наша ошибка. Виновны мы — чиновники»
МОК продолжит вести политику допуска россиян в нейтральном статусе
В ФВВСР заявили, что российские спортсмены выступят на ЧМ по плаванию в нейтральном статусе
Песков: «Россия только в начале пути создания альтернативной системы соревнований»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чебоксары не смогут принять Кубок России по тяжелой атлетике из-за финансовых трудностей

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости