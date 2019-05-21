Глава ФТАР утверждает: все тренеры, причастные к допинговым нарушениям, отстранены

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отстранила от работы всех тренеров, чьи спортсмены были причастны к допинговым нарушениям. Об этом на совещании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи заявил глава ФТАР Максим Агапитов.

19 октября истек срок годичной дисквалификации ФТАР, из-за которой россияне пропустили чемпионат мира 2017 года.

- Все тренеры, которые имели отношение к спортсменам, понесшим наказание после проверки и перепроверки допинг-тестов, были отстранены. Мы получили полностью обновленную организацию, есть понимание, в каком направлении двигаться дальше. Все спортсмены обеспечены знаниями о правилах, которые предъявляют антидопинговые организации, - цитирует ТАСС Агапитова.